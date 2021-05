Nosate: perché non diramare ufficialmente nome e foto della persona scomparsa?

Come abbiamo già scritto le ricerche dell’uomo scomparso nella zona di Nosate sono state interrotte domenica sera per disposizione della Prefettura.

Ci siamo posti diverse domande su questa scomparsa e tantissime persone che ci seguono ce lo stanno chiedendo.

Per quale motivo non è stato diramato ufficialmente il nominativo e la fotografia? Forse sarebbero state utili. Nessuno sa di preciso cosa è accaduto il giorno della scomparsa. Sbagliamo a dire che nessuno lo ha visto cadere nel canale Villoresi o in uno degli altri corsi d’acqua che si incontrano in quella zona? Per quello che ne sappiamo potrebbe essere ovunque e la fotografia sarebbe stata indispensabile.

Metti caso che qualcuno lo noti da qualche parte. Perché non diramarla ufficialmente? Potrebbe essere successo di tutto. Magari, nell’immediatezza della scomparsa, quell’uomo ha girovagato senza una meta precisa e allora qualcuno avrebbe potuto riconoscerlo.