Abbiategrasso: ‘A tavola con la lumaca d’oro’, appuntamento da buongustai alla Cooperativa Rinascita

Appuntamento da buongustai domenica 9 maggio presso la Cooperativa Rinascita Abbiatense di via Novara 2 ad Abbiategrasso con ‘A tavola con la lumaca d’oro’.

La piccola sagra della lumaca, in cui sarà possibile pranzare accompagnati da musica dal vivo seguendo tutte le normative anti covid. Il menù è di primissimo livello e prevede l’antipasto della casa con salame, insalata di nervetti, insalata russa, bruschetta al pomodoro e spiedino di lumache. Primo con ziti al ragù di anatra. Secondi con lumache alla lombarda/alla mediterranea con polenta o arrosto con patate e assaggio di parmigiana di melanzane. Infine dolce della casa: crostata o salame di cioccolato, acqua, vino e caffè. Previsto anche un menù per bambini con pasta al pomodoro e cotoletta con patatine fritte.