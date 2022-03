WARREN BARGUL VINCE LA TAPPA 5 DELLA TIRRENO-ADRIATICO TADEJ POGACAR ANCORA IN MAGLIA AZZURRA

Fermo, 11 marzo 2022 – Warren Barguil (Team Arkea – Samsic) ha vinto la quinta tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, 155km da Sefro a Fermo. Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) e Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team) hanno chiuso al secondo e terzo posto

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserva la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Warren Barguil (Team Arkea – Samsic) 155 km in 3h 39’53, alla media di 42.295 km/h

2 – Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) a 10″

3 – Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team) a 14″

MAGLIE – Le maglie di leader della 57esima Tirreno-Adriatico Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra, leader della classifica generale, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata Made in Italy – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia – Quinn Simmons (Trek – Segafredo)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata Wurth Modyf – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

CLASSIFICA GENERALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 – Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl Team) a 9″

3 – Thymen Arensman (Team DSM) a 43″

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Warren Barguil ha dichiarato: “E’ fantastico. Volevo rimanere davanti nel finale. Credevo fosse una tappa adatta a me e che fosse il giorno perfetto per le fughe. Il mio compagno di squadra, amico e compagno di camera Clément Russo mi ha aiutato tanto. Sul “muro” finale ho dato tutto, sono stanchissimo ma ce l’ho fatta!”

