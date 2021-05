Spazio Magenta propone: arte e cultura in via Pretorio va in scena la mostra ‘La metamorfosi del bello’, dal 29 maggio al 14 giugno

Una mostra da non perdere quella in agenda nella città di Magenta, da 29 maggio al 14 giugno, nello spazio di via Pretorio.

Si intitola ‘La metamorfosi del bello’ è verrà inaugurata sabato 29 maggio alle 17.

Sarà il primo di una lunga serie di eventi che verranno ospitati nello spazio arte e cultura di via Pretorio. Numerosi gli artisti che esporranno le loro opere, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. “La bellezza nell’arte – spiega la Dott.ssa Beatrice Cordaro, Critico e Storico dell’Arte – sembra essere una significativa istanza ineludibile; al di là dei gusti soggettivi, la bellezza è insita nell’essenza dell’arte. Questa bellezza nasce dalla passione, dall’ispirazione, da un’entità quasi divina che detta, sussurra, suggerisce all’artista il soggetto”.

La mostra sarà visitabile tutti i pomeriggi e verranno naturalmente garantite tutte le precauzioni anti covid. “La bellezza, allora, più che nel prodotto finale, sta nel processo che lo precede: – continua – dall’ispirazione all’ideazione, dalla preparazione alla prima stesura, dal ritocco al risultato. Solo poi sopraggiunge la bellezza ultima, quella che tutti hanno il privilegio di osservare: l’opera d’arte. Simone Adolphine Weil, filosofa, scrittrice e mistica francese, affermava che ciò che è sacro nell’arte è la bellezza.

La bellezza artistica si configura allora come elemento che conferisce sacralità: ogni opera è sacra a suo modo. A pensarci, quando ci troviamo difronte ad un oggetto che si caratterizza per la sua bellezza, soggettiva o oggettiva che sia, è come se il nostro animo e la nostra mente si elevasse quasi al divino, assumendo un comportamento e percependo delle sensazioni quasi di venerazione nei confronti di quell’oggetto. Nella nostra esposizione, che prende il titolo di Tra mostra e museo, la metamorfosi del bello – tra mostra e museo poichè si tratta di un’esposizione collettiva temporanea inserita all’interno di una mostra permanente in ambito museale – il nostro obiettivo è quello di dimostrare la capacità di trasformazione del bello. Questa metamorfosi, questo suo mutare, si configura nella pluralità di bellezze date dalla diversità delle opere d’arte in esposizione: sarà un percorso espositivo in cui l’arte figurativa verrà ad accostarsi all’astratto, e nel quale numerose tematiche si andranno ad intrecciare.

La bellezza, nonostante la sua metamorfosi sempre in divenire, resterà comunque una costante di tutta l’esposizione”.

Gli artisti:

Balljana, Bellotti, Capocasa, Casolin, Cavanna, Contento, Conti, De Bernardi, De Vita, Dell’Anna, Franchini, Frattini, Frigo, Gatto, Gentile, Gianfranceschi, Gladkova, Mancini, Mazzamuto, Menghini, Micheloni, Omelin, Pacifici, Pecchia, Perusi, Pezzotta, Pugliares, Puliafico, Quintero, Sacchi, Saccomani, Schirato, Sirtori, Spada, Vinella, Vitali.