Robecchetto, striscia biancastra nei canali. C’è chi contesta Folli: “Non sono alghe, ma residui di detersivi”

Se da una parte il presidente del Consorzio Villoresi Alessandro Folli rassicura dicendo che la striscia biancastra che rimane nei canali di irrigazione è dovuta alle alghe, dall’altra gli agricoltori non sono convinti.

Anzi, la loro preoccupazione sale ancora di più perché vorrebbero avere delle certezze che soltanto delle analisi potrebbero fornire. L’altro giorno ci siamo occupati del caso di alcuni agricoltori di Robecchetto con Induno e del Castanese in generale che notano questa striscia biancastra nei canali che prendono l’acqua del Villoresi.

Di cosa si tratta?

Alghe come dice Folli è c’è dell’altro? Una fonte anonima che ha lavorato in passato nel settore degli spurghi ipotizza trattarsi di residui di detersivi, calcare e tensioattivi delle fogne. “Non sono alghe – afferma – servono delle analisi al più presto”. Nulla di male essere preoccupati per qualcosa che si vede e non si conosce. Se le analisi garantiranno che non c’è nulla di inquinante ne saremo tutti contenti.

Fino ad allora saremo con gli agricoltori e sosterremo le loro preoccupazioni.