Santo Stefano Ticino: cadavere in un canale, si indaga sulle cause

Sono in corso gli accertamenti delle autorità per identificare l’uomo trovato, nel pomeriggio di oggi, in una diramazione del Villoresi privo di vita. Alcuni passanti hanno avvistato un corpo che galleggiava nel canale a Casorezzo. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente, con ambulanza ed elisoccorso.

L’uomo, dall’apparente età di 70 anni circa, è stato recuperato all’altezza di cascina Sant’Anna a Santo Stefano Ticino. Ormai privo di vita. Le indagini stanno continuando per chiarire cosa sia accaduto.