GUJRANWALA (Pakistan)segnalate alla Polizia più di 500 rapine, noi di CAM oggi siamo in città

Oggi CAM è qui

Gli sforzi per arginare i crimini di strada sono sembrati inutili a Gujranwala poiché nell’ultimo mese sono stati segnalati più di 500 furti di cui circa il 70% sono stati registrati presso le stazioni di polizia.

Fonti riferiscono che sono state rubatealcuni milioni di rupie in contanti, gioielli, motocicli, automobili, altri veicoli e oggetti di valore sono stati strappati ai cittadini.

Il panico si è diffuso tra i cittadini a causa dei crescenti episodi di criminalità di strada, le vittime hanno inscenato proteste.

Nonostante ci siano 30 stazioni di polizia e alcuni avamposti di polizia a Gujranwala, le attività criminali stanno aumentando a un ritmo allarmante a causa della presunta negligenza delle forze dell’ordine.

I sospetti hanno commesso più di 500 rapine in un mese, di cui più di 350 sono stati registrati mentre i cittadini hanno presentatodeni denunce alle stazioni di polizia per la registrazione di altri furti, ma presumibilmente non è stata intrapresa alcuna azione di polizia contro i malviventi.

La maggior parte dei furti ha avuto luogo nelle aree di Baghbanpura, Khayali, Model Town, Sabzi Mandi, Saddar Kamunki, People’s Colony, Ladhiwala Waraich (dove ci troviamo noi), Gakharmandi, Gurjakh, Aymanabad, Dhale e Civil Lines. Nel frattempo, altre stazioni di polizia tra cui Arup, Jinnah Road, Sadar Gujranwala, Ferozwala, Gurjakh, Wahndo, Qila Deedar Singh, Kot Ladha, Satellite Town, City Kamonki, Sohdara, Kent, City Wazirabad, Ahmednagar e Alipur avevano registrato casi.

Sono in aumento i crimini di strada

Hanno segnalato che i criminali hanno sottratto più di 10 milioni di rupie ai cittadini in un mese e hanno anche saccheggiato 423 pezzi di gioielli d’oro, più di 120 motociclette, cinque automobili, sei risciò caricatori, tre camminatori, più di 130 bovini tra capre, pecore, bufali e vitelli, più di 300 telefoni cellulari e 10 trasformatori del dipartimento WAPDA sono stati rubati.

I criminali hanno anche rubato anche utensili, vestiti, scarpe, orologi e contatori del gas e dell’elettricità oltre a molte altre famiglie.

Diversi cittadini hanno affermato che alcuni agenti di polizia non stavano registrando i crimini di strada accaduti loro.

Al contrario, la polizia ha affermato che un ladro e una banda di rapinatori erano stati arrestati. La refurtiva recuperata sarà restituita ai rispettivi proprietari.

Secondo quanto riferito, molte vittime non vogliono rivolgersi alla polizia a causa degli ostacoli che incontrano nella registrazione delle loro denunce. La maggior parte delle vittime ha dichiarato a The Express Tribune che invece di registrare le loro denunce e fornire giustizia, i poliziotti hanno iniziato a molestare i denuncianti.

Tuttavia, le vittime hanno chiesto alle autorità interessate che il personale di polizia di stanza a Gujranwala, compresi gli ufficiali e altro personale coinvolto in negligenza e molestie, venga immediatamente sospeso. Hanno anche affermato che ufficiali e personale di polizia onesti dovrebbero essere schierati in modo da eliminare i crescenti episodi di crimini di strada.

Pubblicato il 1° Agosto su The Express Tribune, Media locale di Gujranwala