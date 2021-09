Riconoscimenti agli studenti meritevoli e agli insegnanti che vanno in pensione

TURBIGO – Una serata ‘bella’ – quella del Consiglio Comunale del 13 settembre 2021 – vissuta nel cortile d’onore del palazzo De Cristoforis dove sono avvenute le premiazioni degli studenti meritevoli (tra parentesi il voto di valutazione), qui sotto elencati. Un’appendice conclusiva si è svolta, invece, nella ‘Sala delle Vetrate’ dove il Consiglio Comunale ha rivolto un sentito riconoscimento ad alcuni professori che lasciano l’insegnamento per andare in pensione: Giovanna Concaro; Mariangela Meazza; Gianangelo Ranzini; Giorgio Mira. Non è stata dimenticata Maria Luisa Ronzio, precocemente scomparsa. Ecco i nominativi dei ragazzi che hanno ritirato la borsa di studio, una buona parte dei quali frequenta il liceo scientifico (una sola ragazza, uscita con 10 e lode, ha scelto il classico), altri orientamenti diversi (aeronautica, scienze umane, conservatorio, ecc.):

SECONDARIA 1° GRADO. 1 – Bianchi Alessandro (9); 2 – Bianchini Gabriele (9); 3 – Bot Alice (10); 4 – Canina Veronica (10); 5 – Cavalli Laura (9); 6 – Ciconali Giorgio (9); 7 – Devi Veronica (10); 8 – Duranti Ludovica (9); 9 – Galimberti Elisa (10 con lode); 10 – Garavaglia Francesco (9); 11 – Langè Gaia (10 con lode); 12 – Monticelli Elena (10); 13 – Nava Marco (9); 14 – Pedroli Giulia (9); 15 – Peduto Beatrice (10 con lode); 16 – Portolesi Francesco (10); 17 – Pragliola Davide (10); 18 – Renzi Andrea (9); 19 – Vanoli Lisa (10 con lode).

SECONDARIA 2° GRADO. 20 – Baroni Alessia (96/100); 21 – Martinaj Margherita (97/100);

22 – Pavin Raffaella (100/100 con lode); 23 – Piceno Giulia (100/100); 24 – Renzi Kiara (99/100); 25 – Vanoli Leonardo (95/100).