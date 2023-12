Sabato, la nomina del XXIV Turbighese d’oro’

Tra i tanti eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale e / o patrocinati dal Comune nel mese natalizio, è in programma giovedì 14 dicembre 2023, ore 20.30, presso la Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano la musica di ‘SUONIAMO IL NATALE Sia pace quaggiù…’ canti e musiche natalizie, un evento organizzato dall’Associazione ‘Amici della Musica’.

A seguire, sabato 16 dicembre, ore 21, Concerto natalizio all’Auditorium, durante il quale sarà assegnato il prestigioso riconoscimento civico al XXIV Turbighese d’Oro e al VII Giovane Turbighese.

La serata sarà allietata dal Concerto del “Coro dei Mitici Angioletti”. Si tratta di un coro di voci bianche guidate dalla direttrice Francesca Maria Polli. E’ il coro ufficiale della canzone ‘Supereroi’ che ha inondato Sanremo 2023 con il cantante Mr. Rain.

