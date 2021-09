Si è presentata la lista “SiAmo Turbigo” di Renata Cerutti

Mercoledi 22 Settembre si è, di nuovo, presentata la lista di Renata Cerutti (Canditata Sindaco). “SiAmo Turbigo“una lista giovane e secondo me ben preparata! Programmi ben scelti, non a occhio.

La candidata è partita cosi: Abbiamo avuto parecchie difficoltà per poter presentare la lista, ma ora ci siamo impegnati e siamo qui – continua – con persone diverse e preparate , nei diversi temi scelti”.

E’ cosi cominciata la presentazione degli uomini e donne che hanno detto di amare turbigo!

i Candidati consiglieri: Alessandro Biolchi, Antonella Bonetti, Rossella Braga, Valentina Cardinali, Dario Cavalli, Ilaria De Marchi, Dario Giussani, Francesco Gritta, Roberto Liquori, Giuseppe Siano, Claudio Spreafico e Domenico Vitalone, hanno esposto i punti per cui lavoreranno, molto specificamente e impiegando, su ordine di Cerutti la lettura di ciò che vorranno fare se eletti.

I temi: Centro Giovani, Mondo del lavoro, Salute e giovani, Istruzione e scuole, Promozione turistica, Sostenibilità sociale, Voli notturni e schiuma nel Naviglio, Ambiente ed ecologia, Cura del paese. Sicurezza, Decoro urbano e Attività sociale.

La Candidata Cerutti ha sottolineato che hanno altri temi, ma non avendo potuto, per mille motivi, vedere tutto, hanno preferito non dichiararli!

il 3/4 Ottobre data fatidica per scegliere il personaggio è vicina, vedremo cosa dirà la gente, magari dopo vent’anni di guida cdx, SiAmo Turbigo sarà il cambiamento di Turbigo?

Manca poco , vedremo!

Una parte delle esposizioni