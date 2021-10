Magenta: conosciamo il King Istanbul Kebap Pizza , mangiamo turco… Tutto buonissimo!

L’Instabul Kebab si trova in via G. Garibaldi 2, a Magenta, visibilissimo da chiunque circoli in piazza Liberazione. oggi curiosi siamo andati li a provare la sua cucina.

Ali Sulak dag, il proprietario, molto gentile ci spiega che oltre la sua cucina, è proprietario di un altro locale ad Abbiategrasso con le stesse caratteristiche. Una buona cucina turca, kebap logicamente e poi oltre alle mille varianti fa anche una buona pizza qui arriva il sapore italianosapore italiano.

Aperto tutti i giorni, con il personale attento ai clienti, servendoli nella maniera migliore, attenti ai loro bisogni.

Quindi un mix di buona cucina supportata da un servizio magnifico, questo è quello che Alì vuole nel suo locale e lavorano tutti per questo obbiettivo.

Emer nel video ci racconta, velocemente nel video, cosa offrono. Lo fa con una passione genuina! Venite ad assaggiare!

aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 24.00 – Venerdi e Sabato dalle 10.30 alle 02.00