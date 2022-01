BOTTEGHE DI TOKYO – THE EXHIBITION An Immersive Walk Through Illustrations. Ispirata dall’Arte del Disegno di Mateusz Urbanowicz. TENOHA MILANO | Dal 15 Gennaio al 27 Marzo 2022

riceviamo e pubblichiamo

La mostra immersiva “Botteghe di Tokyo – The Exhibition”, ispirata all’omonimo libro di Mateusz Urbanowicz edito da L’ippocampo edizioni, verrà inaugurata il 15 Gennaio 2022 presso gli spazi di TENOHA Milano, il primo concept store giapponese d’Europa, situato nel cuore del capoluogo lombardo.

Un viaggio illustrato in un immaginario unico, a metà fra le atmosfere della capitale giapponese e i processi creativi del disegnatore polacco di stanza a Tokyo, le cui opere vengono riprodotte in grande formato: l’esibizione è dedicata al visionario artbook edito nel 2021, una continuazione di “Tokyo Storefronts”, serie di opere in acquerello diventate estremamente popolari in tutto il mondo negli scorsi anni.

I visitatori saranno protagonisti di un suggestivo percorso in 1100mq di area, immersi nella storia e nella cultura di un paese, tra bozzetti di vetrine e illustrazioni – circondati da stampe e mappe giganti, prodotti e oggetti di design, proiezioni, profumi, suoni e luci – oltre a oggetti di scena come un distributore automatico e un taxi: tutto ispirato al fantastico e visionario libro.

Un viaggio speciale – senza spostarsi dallo spazio espositivo situato nella zona Navigli-Darsena – destinato a vivere il Giappone nascosto, in un luogo dove il tempo sembra fermarsi e dove vecchi e nuovi negozi iconici raccontano una storia di quotidianità, tra un pizzico di nostalgia ed un sentore di familiarità.

Del resto, si sa, chiunque esplori le strade di Tokyo anche per la prima volta può essere sorpreso da epifanie e déjà vu: se film, cartoni animati e fumetti hanno mostrato al pubblico occidentale un piccolo assaggio della capitale giapponese, questa città non smette mai di ispirare e incuriosire.

Con questa mostra TENOHA Milano continua, anche in “epoca Covid”, la sua missione, portando i valori della cultura giapponese in tutto il mondo. Contestualmente alla mostra è stata lanciata una campagna di crowdfunding sulla nota piattaforma Kickstarter che, attiva per poche settimane, include un elenco di premi – disponibili solo per questo breve periodo, sia per potenziali visitatori della mostra che non – come opere d’arte originali e cartoline firmate dall’artista, pre-entry e card, merchandising e scatole speciali, visite esclusive ed esperienze extra.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta tutti i giorni della settimana dal 15 Gennaio al 27 Marzo 2022 dalle ore 11.00 alle ore 20.00 presso gli spazi di TENOHA Milano in Via Vigevano, 18 (metro M2 Porta Genova). Prenotazioni consigliate sul sito bottegheditokyo.tenoha.it.

TENOHA MILANO

Il primo concept store giapponese in Europa, con oltre 300 brand e 4000 prodotti unici e selezionati direttamente dal Giappone. TENOHA Milano, inaugurato nell’aprile 2018 in un ex edificio industriale degli anni ’20, è uno spazio polivalente di oltre 2500mq: comprende un concept store di prodotti giapponesi, un ristorante e bar con giardino, uffici, co-working, un’area per grandi eventi e un temporary store – tutto nel cuore della zona Darsena, a pochi passi dalla stazione di Porta Genova e dai Navigli.

L’IPPOCAMPO

L’ippocampo è una casa editrice indipendente di Milano specializzata in libri illustrati di alta qualità. I titoli spaziano dal lifestyle alla storia, dalla moda alla cucina, oltre a un’affermata selezione di volumi per bambini e ragazzi con un’attenzione particolare alla non-fiction. L’ippocampo ha pubblicato “Botteghe di Tokyo” nel Giugno 2021: come in Giappone, il libro ha ottenuto un grande successo di pubblico che ha contribuito a renderlo un titolo cult e che ha portato all’ideazione della mostra in partnership con TENOHA.

MATEUSZ URBANOWICZ

Nato e cresciuto in Polonia, Mateusz Urbanowicz si è trasferito in Giappone per studiare animazione e si è laureato alla Kobe Design University. Con il paese del Sol Levante è stato amore a prima vista. Nel 2013 ha iniziato a lavorare come background designer e animatore per il Comix Wave Films Animation Studio, dove nel 2016 è stato scelto per creare gli sfondi del film di Makoto Shinkai, Kimi No Na Wa (Your Name).

Attualmente crea fumetti, illustrazioni, opere di animazione e video come artista freelance, con migliaia di seguaci e fan in tutto il pianeta.

IL LIBRO “BOTTEGHE DI TOKYO”

Un’autentica guida se si vuole fare un suggestivo viaggio nel passato tra le meravigliose e accattivanti botteghe di Tokyo, specie in particolari tempi pandemici. L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di far apprezzare a un pubblico maggiore e preservare gli storici edifici tradizionali, conservandone il loro ricordo su carta. Il testo bilingue, italo-giapponese, comprende un’appendice che spiega la tecnica usata perdisegnare le facciate e il materiale adottato per realizzare i disegni, tutti ad acquerello.

LAURA MICALIZZI – DIREZIONE CREATIVA

Laura è una designer di interni specializzata in ambienti narrativi e spazi commerciali. I progetti da lei realizzati offrono ai visitatori un’esperienza memorabile. Laura ha studiato Disegno Industriale al Politecnico di Milano. Dopo essersi trasferita a Londra nel 2006, ha lavorato presso diversi studi di architettura e design affinando le sue competenze in Interior ed Experiential Design. A Imagination, ha acquisito esperienza con vari rinomati progetti retail ed espositivi come il Ford Global Design Program. Tra il 2007 e il 2009 ha anchecollaborato con un gruppo creativo indipendente noto come Orproject. Dopo aver partecipato ad un progetto di interni e ospitalità per Zaha Hadid Architects, Laura ha fondato il proprio studio di design nel 2014 per proseguire in modo indipendente lavorando per clienti privati e per agenzie, come Mariko Mori, Landor Fitch, Dalziel & Pow, Nexus e molti altri. Alla fine del 2019 Laura si è trasferita nella sua città natale,

Milano, e ha aperto il suo studio nel cuore del distretto del design.

CREDITS

Un Evento Organizzato da: TENOHA MILANO

In Partnership con: L’IPPOCAMPO EDIZIONI

Main Sponsor: SENSAI. THE SENSE AND SCIENCE OF JAPAN (KANEBO COSMETICS ITALY S.P.A.)

Partner Tecnico: KONICA MINOLTA

Direzione Creativa: LAURA MICALIZZI

Progetto di Comunicazione: ALBERTO MOLTENI