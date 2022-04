Intitolazione della Scuola Primaria a ‘Rita Levi Montalcini’

TURBIGO – La dirigente, prof. Giuseppa Francone, ha esordito dicendo che l’idea di denominare la Scuola Primaria a ‘Rita Levi Momtalcini’ risaliva al 2015, quando gli organismi preposti avevano manifestato una tale volontà. La burocrazia rallentò l’iniziativa che è stata ripresa in occasione del suo insediamento e l’anno scorso, finalmente, è andata in porto. La cerimonia è proseguita con la lettura, da parte di alcuni bambini, di brani che hanno tratteggiato la figura e l’opera della grande Premio Nobel per la medicina (1986) ricordando così le motivazioni che sono alla base dell’intitolazione. E’ toccato poi a Manila Leoni, in qualità di Vicesindaco, portare il saluto dell’Amministrazione, mentre il parroco, don Carlo, ha sottolineato il senso profondo dell’educazione giovanile. Una mostra dei lavori dei bambini di tutte le classi è stata allestita nei locali dell’ex-Ipsia e i ragazzi si sono precipitati a cercare i loro disegni mostrandoli a genitori e nonni. Dopo gli anni della pandemia l’intitolazione della Scuola Primaria è stata una delle prime occasioni di incontro dei turbighesi che si sono presentati in massa all’inaugurazione che ricorderà in futuro la grande italiana, senatrice a vita (1909-2012).

