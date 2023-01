Ruba il portafogli e ‘fattura’…

TURBIGO – Tutto è iniziato da una denuncia per smarrimento che poi si è trasformata in un furto. La Polizia Locale di Turbigo, guidata dal comandante Fabrizio Rudoni, dopo attente indagini delle telecamere della rete di videosorveglianza comunale è riuscita ad individuare una coppia di ‘furbetti’ che dopo aver sottratto un portafogli a un turbighese hanno utilizzato Bancomat e Carta di Credito per le proprie spese.

Il fatto è datato all’inizio del novembre scorso. Un turbighese si è presentato al Comando di Via Roma dicendo di aver smarrito il portafogli. Dopo la denuncia al cittadino è stato chiesto un estratto conto della banca scoprendo così che ‘qualcuno’ stava utilizzando le carte di credito negli esercizi commerciali della zona. Non solo ma ‘qualcuno’ prelevava anche contanti. Avviata l’indagine con l’aiuto delle telecamere la cinquantenne è stata individuata e denunciata alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

