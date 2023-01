Il nonno materno di Elly Schlein è il senatore socialista Agostino Viviani, il padre del garantismo italiano

Mi ricordo ancora quando, una domenica mattina di tantissimi anni fa, il senatore socialista, Agostino Viviani, fece un comizio davanti all’ex sede municipale di Turbigo. Si era all’inizio degli anni Settanta e disse: “Il più grande problema che ha l’Italia è quello della giustizia”. Una frase che mi si è rimasta scolpita nella memoria. Antesignano su una questione che divenne sempre più acuta era dell’avviso che ‘chi sbaglia dovesse pagare’. Troppo comodo imprigionare gente innocente senza assumere nessuna responsabilità delle tante vite rovinate ‘per errore’.

Fu proponente, unico firmatario, del disegno di legge sulla responsabilità civile del magistrato, per porre un argine all’uso incontrollato e spesso illegale della funzione giurisdizionale; la proposta non aveva precedenti legislativi e dette luogo ad ampie discussioni nonché a polemiche ed attacchi specie da parte dell’Associazione Magistrati, che indussero – purtroppo – Craxi a non ricandidarlo alle elezioni del 1979. Un grande errore!

Davide Vari su ‘Il Dubbio’ del 4 febbraio 2020 scrive: Finì così la carriera politica di Agostino Viviani, con un blocco del potere giudiziario (l’Anm di allora) che persuase l’allora leader socialista a ” liberarsi” di quell’avvocato scomodo e preparatissimo – perché Viviani era prima di tutto un avvocato – per evitare una guerra contro le toghe che sarebbe potuta finire male, molto male. Chissà se Craxi, anni dopo, pensò a quella resa dal suo esilio di Hammamet. Chissà se rimuginò di aver sbagliato a non resistere a quelle pressioni. Ma questa è un’altra storia.

Il nome di Agostino Viviani è riemerso tra il mainstream di questi anni per il fatto di essere il nonno di Elly Schlein: prima delle elette in Emilia Romagna e candidata alla segreteria del PD.

Nasce a Lugano nel 1985. Il padre è Melvin Schlein, un politologo e accademico statunitense di origine ebraica. All’epoca della sua nascita, il padre è professore emerito di scienza della politica e storia presso la Franklin University di Lugano, mentre la madre è l’italiana Maria Paola Viviani, professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria

Il nonno materno di Elly Schlein è il senatore socialista Agostino Viviani, il padre del garantismo italiano