GP DEL PORTOGALLO

Mondiale ed europeo di motocross sono andati in scena lo scorso weekend in Portogallo.

Jeffrey Herlings e Jago Geerts sono i rispettivi vincitori di MXGP e MX2.

Classifica MXGP:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 25 45 2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 20 42 3 61 Prado, Jorge ESP RFME GAS 25 15 40 4 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 14 22 36 5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 16 18 34 6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 18 14 32 7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 13 16 29 8 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GAS 15 13 28 9 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 11 12 23 10 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 8 10 18 11 919 Watson, Ben GBR ACU BET 9 9 18 12 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 12 6 18 13 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 10 7 17 14 189 Bogers, Brian NED KNMV HON 5 8 13 15 32 Van doninck, Brent BEL FMB HON 0 11 11 16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 6 5 11 17 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 4 4 8 18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI BET 7 0 7 19 271 Alberto, Paulo POR FMP YAM 2 2 4 20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 3 3 21 43 Evans, Mitchell AUS MA KAW 3 0 3 22 97 Ivanov, Michael BUL BMF HUS 1 1 2 23 75 Roosiorg, Hardi EST EMF HON 0 0 0 24 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 0 0 0 25 147 Outeiro, Luis POR FMP YAM 0 0 0 26 87 Brumann, Kevin SUI FMS YAM 0 0 0

Classifica MX2:

1 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 25 50 2 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 20 22 42 3 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV HUS 18 20 38 4 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 22 16 38 5 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 16 18 34 6 96 Coenen, Lucas BEL FMB HUS 12 14 26 7 44 Elzinga, Rick NED KNMV YAM 14 12 26 8 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 15 11 26 9 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KAW 9 15 24 10 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 8 13 21 11 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KTM 13 8 21 12 125 Weckman, Emil FIN SML HON 11 9 20 13 22 Braceras, David ESP RFME KAW 10 7 17 14 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 5 6 11 15 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 0 10 10 16 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 4 5 9 17 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 7 0 7 18 579 Bruce, Bobby GBR ACU GAS 2 4 6 19 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 6 0 6 20 365 Monne Viles, Adria ESP RFME KTM 0 3 3 21 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 1 2 3 22 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 3 0 3 23 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 0 1 1 24 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI KTM 0 0 0 25 12 Chambers, Jack USA AMA KAW 0 0 0 26 912 Rizzi, Joel GBR ACU HON 0 0 0 27 67 Martinez, Yago ESP RFME KTM 0 0 0 28 254 Marques, Alexandre POR FMP HUS 0 0 0

Bene anche Bonacorsi Andrea che vince la classe EMX250.

Classifica EMX250:

Bonacorsi Andrea Karssemakers Kay Zanchi Ferruccio.

Photo: Alberto Rigon