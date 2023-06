Le fabbriche ‘fantasma’ del Novecento sono in vendita

TURBIGO – Continua la pubblicazione dei fabbricati costruiti negli anni Trenta del Novecento, un periodo di particolare espansione per Turbigo, evidenziato dalle costruzioni dei ‘saloni industriali’ che oggi chiameremmo ‘capannoni’. Documentano il periodo d’oro turbighese dovuto al proliferare di concerie, ma non solo. Oggi i grandi stabilimenti dove lavoravano centinaia di operai come la Rossari&Varzi, ma anche la conceria Cedrati, oltre alle Case-operaie dell’Enel, sono in vendita.

Oramai sono ‘fantasmi inerti’ del Novecento che hanno fatto la loro storia e devono lasciare il passo ad altre realtà. Un po’ come succede per la vita degli uomini e delle donne che finisce inesorabilmente per far posto agli altri. In questo scenario, elementi di continuità sono la stazione ferroviaria delle Nord (1941), che ha subito recentemente un restyling e l’ex Cotonificio Valle Ticino, oggi Dogana.

Le imprese edili che costruivano al tempo erano poche: si chiamavano Azzimonti e Gianella, mentre nelle centrali operava solo l’impresa Magistretti che avrebbe costruito tutti i successivi stadi tecnologici (1963-2000) in cui si è sviluppata la produzione dell’energia nella grande centrale termoelettrica dell’Enel (oggi Iren).

Gli elenchi delle costruzioni sono conservati nell’Archivio Storico Civico cartella 24, cat. X, cl. 10.

1937

Cotonificio Valle Ticino S.A., – Mazzoni & C., Via 11 febbraio 1929, salone industriale;

2 – Cotonificio Valle Ticino S.A., a ponente del vecchio stabilimento, magazzino-deposito industriale (impresa Ravetta&Fagnani-Milano);

3 – Cotonificio Valle Ticino S.A., Via C.V.T., villetta di 4 locali nel sottosuolo e n. 6 al pianterreno rialzato per uso abitazione del direttore (progettista: Leonida Almagione);

4 – Cavaiani Cesare fu Antonio, Via M. Santo, abitazione con tre locali;

5 – Colombo Romeo fu Eugenio, Via Vittorio Emanuele, magazzino industriale;

6 – Bazzi Luigi fu Raffaele, p.za S. Francesco, sistemazione facciata;

7 – Colombo Angelo fu Carlo, Via Col di Lana, abitazione (2 loc. con cantina);

8 – Dondi Pietro fu Carlo, stalla e prolungamento portico cascina S. Vincenzo;

9 – Cagelli Felice fu Ernesto, Via 28 ottobre, 11, modifica rustici per abitazione;

10 – Romorini Mario fu Pietro, Via dei Frati, porticato industriale;

11- Cotonificio Valle Ticino S.A., Via C.V.T., locali ricevimento merci e caldaie;

12 – Rossi Luciano di Eusebio, Via M. Bianchi, abitazione;

1938

1 – Cotonificio Valle Ticino S.A., Via Adua angolo Via C.V.T., modificazione ex cabina elettrica in due appartamenti;

2 – Langé Pietro fu Battista, Via Sabotino, 3, costruzione portico e cascina;

3 – Zanzottera Giovanni, Via Roma, 2, trasformazione portico in due locali;

4 – Cotonificio Valle Ticino S.A., Via C.V.T., costruzione sala e nuovi uffici;

5 – Griffanti Carlo fu Giuseppe, Via M. Buonarroti, costruzione cinta abitazione;

6 – Pironi Luigi fu Giuseppe Via Volta, 4, rifacimento tetto;

7 – F.lli Caccia, Via Vittorio Emanuele, costruzione cinta;

8 – Sangalli Santo fu Giuseppe, Via Vittorio Emanuele, 14, sistemazione cascina;

9 – Noè Ettore fu Ernesto, Via F. Corridoni, rifacimento pavimento;

10 – Griffanti Carlo fu Giuseppe, Via Oberdan, costruzione casa;

11 – Azzimonti Giuseppina fu Abramo, Via Mario Brumana, costruzione cinta;

12 – Bossi Enrico fu Giacinto, Via 28 ottobre, costruzione salone e portico;

13 – Bonza Carlo fu Giovanni, Via Podgora, 2 locali;

14 – Bazzi Luigi, p.za S. Francesco, salone interno;

15 – Mazzoni & C., Via 11 Febbraio, salone industriale;

16 – Garavaglia F.lli, Via Cotonificio, 4, salone;

17 – Brusatori Enrico, Via Regina Elena, porticato industriale;

18 – Barozza & Bonza, Via S. Uberto, salone e terrazza;

19 – Colombo Augusto, Via 28 ottobre, salone magazzino e garage;

20 – Bisoni Luigi, Via Podgora, locale abotazione;

21 – Speroni Francesco di fedinando, Via Regina Elena, interno cortile cascina;

22 – Cerutti F.lli, Via dei Frati, rimessa con soprastante locale;

1939

1 – Guido avv. Gray, Via Roma, 13, riparaz. e ingrand. 6 finestre;

2 – Garavaglia Luigi di Giuseppe; Via Roma, 21, industriale, trasformazione portico;

3 – Rovera Giuseppe, Via Brumana, 4, trasformazione cascina;

4 – Mazzoni & C., Via dei Frati, industriale, cinta allineata alla strada;

5 – Garavaglia F.lli di Giovanni, ‘Prati Casinazza’, casa colonica con portici;

6 – Mazzoni Angelo, Via M. Buonarroti, garage e balconata;

7 – Canna Pietro, Via A. Volta, garage 7×7 con sopra locali;

8 – Cotonificio Valle Ticino, Via C.V.T., costruzione autorimessa;

9 – Pastori Francesco, Via 28 ottobre, due locali;

10 – Zanzottera Giovanni, Vicolo Sport, 8, due locali e terrazza;

11 – Sainaghi F.lli., Via Pasubio, portico deposito legnami;

12 – Cavaiani Enrico di Carlo, Via Roma, costruzione locale;

13 – Cedrati Carlo fu Carlo, Via Roma, 14, costruzione porticato di 40 metri;

14 – Tapella Renato di Battista, Via Allea Comunale, una stanza sopra l’entrata;

15 – Baga Luigi fu Giuseppe, Vicolo Podgora, 2, costruzione portico annesso all’officina;

16 – Bonali Enrico, Via Monte Grappa, 7, costruzione stanzoni.

1940

1 – Caccia Cleto fu Ezechiele, Via M. Buonarroti, ampliamento salone:

2 – Zanzottera Giovanni fu Giuseppe, Vicolo Sport, scala;

3 – Officina meccanica Langé-Monti-Torno, Via M. Buonarroti, capannone 12×7;

4 – Baga & C., Via 28 ottobre, gabinetti e portico;

5 – Scursoni Armando fu Francesco, Via Fredda, modifiche locali;

6 – Cormanni Carlo fu Antonio, Via Alzaia, portico 5×12;

7 – Poretti Ernesto fu Giuseppe, Via Corte Nobile, cinta;

8 – Cotonificio Valle Ticino, muratura semiperimetrale, gabinetti, reparto incassatura filati;

9 – Rivolta F.lli, Via M. Bianchi, porticato annesso alla conceria;

10 – Mazzoni Angelo, Via Oberdan, cinta;

11 – Società Lombarda per la distribuzione dell’energia elettrica, presso la centrale termica, fabbricato ad uso abitazione operai: 3 piani, n. 36 stanze più 12 bagni e gabinetti;

12 – Colombo Alessandro fu Giovanni, Cascina Gatta, due locali;

13 – Bosetti Vincenzo fu Angelo, Via V. Emanuele, portico ad uso magazzeno;

14 – Cormanni Giuseppe fu Carlo, Via Fredda, costruzione stalla e fienile;

15 – Badini&Pastori, Via M. Bianchi, costruzione tettoia mq. 55.

1941

1 – Colzani Carlo di Giuseppe, Via M. Bianchi, 21, due locali;

2 – Cormani Carlo fu Antonio, Via Naviglio, costruzione portico;

3 – Chiara Caterina fu Giacomo, Vicolo Sport, abitazione con tre locali;

4 – Bonomi Giacomo fu Biagio, Via Volta, nuova cinta;

5 – Bossetti Vincenzo fu Angelo, Via Grappa, porticato industriale;

6 – Zanzottera Giovanni fu Giuseppe, Vicolo Sport, cinta;

7 – Noè Gregorio, Via 28 ottobre, rialzamento tetto cm 70;

8 – Colombo Augusto, Via Corte Nobile, 24, mod. stalla e abitazione;

9 – Manifattura Rossari&Varzi, sistemazione coperture;

10 – Berra Carlo, Via Vittorio Emanuele, copertura terrazza;

11 – Ramponi Angelo fu Ernesto, Vicolo Podgora, rialzamento tetto cascina;

12 – Ramponi Pietro fu Giuseppe, Via S. Uberto, portico;

13 – Marcoli Luigi fu Angelo, Via Pasubio,1, portico;

14 – Ferrovie Nord Milano, Via Stazione, costruzione nuova stazione 82 piani, 9 vani);

15 – Gualdoni Luigi S.A., cava, costruzione cava a due piani.

1942

1- Garavaglia Francesco fu Giuseppe (castello), rifacimento coperture;

2 – Colombo Romeo fu Eugenio, Via Roma, albergo, lavori di sistemazione;

3 – Bonza Ernesto fu Giovanni, Via Vittorio Emanuele, 2 locali;

4 – Seratoni F.lli, Via Brumana, sistemazione stalal;

5 – Colombo Mario, Via Roma, 10, costruzione rimessa e ribalta;

6 – Garavaglia Luigi fu Giuseppe, Via Roma, 21, sistemazione tetto;

7 – Bonza Felice, 28 ottobre, prolungamento portico;

8 – Bossetti Vincenzo, Via Vittorio Emanuele, sistemaz. Cinta;

9 – Sainaghi Filippo, Via Paolo tatti, realizzazione cantina;

10 – Langé Pietro, Via Monte Nero, trasformazione portico in tre locali;

11 – Bonali Enrico, Via Montegrappa, costruzione deue locali;

12 – Cagelli Franco, Via Villoresi, 1, costruzione due locali;

13 – De Marchi Luigi, Via Vittorio Emanuele, costruzione locale.

