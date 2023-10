FESTEGGIATO IL SECOLO DI VITA DELLA SIGNORA GAETANA RIPAMONTI

(Busnago Monza MB) – Anche il Sindaco del Comune di Busnago Marco Corti ed alcuni componenti della Giunta Comunale hanno voluto omaggiare la Signora Gaetana Ripamonti con una targa commemorativa che ha tagliato il traguardo del suo primo secolo di vita.

“Una targa – commenta Ugo Zorco coordinatore della Casa Famiglia di Busnago del gruppo Sodalitas – che vuole anche essere un modo per omaggiare la sua tenacia e la sua voglia di non arrendersi mai”.

Nata e vissuta da sempre nella cittadina brianzola, dove è venuta alla luce il 30 settembre del 1923, la Signora Gaetana ha perso la mamma molto giovane.

Terminata la scuola, impiegata come operaia tessile, ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia dopo il matrimonio con il Signor Angelo. Un’unione felice da cui sono nate Emilia, Luisella e Liliana.

“Per tutti noi – prosegue il coordinatore della Casa Famiglia – è ancora oggi un esempio. Con lei la vita non è stata tenera, oltre ad esser rimasta vedova, infatti, ha dovuto vedere venire a mancare sua figlia Liliana, morta dopo una lunga malattia. Un’esperienza difficile da superare per un genitore. Ciononostante ha trovato la forza interiore per rialzarsi, anche grazie all’affetto della sua grande famiglia: è nonna di sei nipoti e bisnonna di cinque pronipoti”.

In questa famiglia allargata naturalmente rientrano di diritto anche tutti gli operatori della struttura socio sanitaria di Sodalitas dove la Signora Gaetana è residente ormai da più di cinque anni.

“Abbiamo organizzato una festa speciale – conclude Zorco – un momento davvero molto toccante, dedicato a chi con il suo entusiasmo ci insegna ogni giorno quanto sia meraviglioso il mistero della vita”.

