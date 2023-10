I cognomi dei bergamaschi che arrivarono a Turbigo per lavorare un secolo fa…

TURBIGO. Avevamo preso spunto dal fatto che Pierbattista Pizzaballa (madre Tadini), francescano, patriarca latino di Gerusalemme, recentemente nominato Cardinale da Papa Francesco è nato nel 1965 a Cologno al Serio, paese natale anche di Pierluigi Albricci, parroco di Turbigo dal 2012 al 2021. Questa notizia aveva ‘dato il la’ al nostro censimento locale.

SAPEVAMO che tanti bergamaschi, un secolo fa, arrivarono a Turbigo per lavorare nel Cotonificio Valle Ticino e nella Rossari&Varzi. Così abbiamo invitato su FB i bergamaschi-turbighesi a segnalare la loro antica provenienza. E i risultati non sono mancati. Ecco i cognomi dei ‘bergamaschi’:

TURBIGHESI-BERGAMASCHI. Leoni, Caldara, Bolognesi, Carchen, Merizio, Pelucchi, Fadigati, Moretti, Nozza, Maver, Bonavera, Riva, Brusetti, Sangalli, Marchetti, Bani, Cavalleri, Solivardi, Landini, Facheris, Donzelli, Pastori, Gorla, Carminati.

DIDA Don Pierbattista Pizzaballa, francescano, patriarca latino di Gerusalemme (recentemente nominato cardinale da Papa Francesco, in una foto scattata a Cologno) dove la guerra di questi giorni lo ha costretto a rientrare frettolosamente. E’ nato nel 1965 a Cologno al Serio, paese natale di tanti progenitori dei turbighesi d’oggidì