Il nuovo taccuino gallaratese

Sabato 30 settembre è stato presentato il Tacuîn dl’anu 2024 còi sänti spitascià da Gajà e còi şgurdänzi da quän che l’aşigliu l’éva ’nt’i castê (1877-1968) [Almanacco dell’anno 2024 con indicazione dei santi in dialetto galliatese e con i ricordi di quando l’asilo aveva sede in castello (1877-1968)].

Al suo interno è presentata una nutrita serie di interessanti documenti, che illustrano il periodo in cui l’asilo era ospitato tra le mura del castello, prima di essere trasferito nell’attuale sede. Queste inedite testimonianze consentono di ripercorrere, mese dopo mese, vicende note e meno note, personaggi e aneddoti, fatti significativi e curiosità che hanno accompagnato per diversi decenni la vita dell’ente benefico. Quasi una sua storia per episodi di questo asilo infantile, istituzione che tanto ha contribuito al benessere dei bambini del paese, e che rappresenta anche una significativa pagina della storia della nostra comunità.

La nuova pubblicazione è disponibile, a offerta minima di 10 euro, presso la sede della scuola materna (nei consueti orari di apertura), presso il punto di accoglienza turistica in castello (al sabato e alla domenica) e presso alcuni esercizi commerciali del paese (Torrisi Non solo frutta, via Varallino 11; Dorothy Cafè, via Pietro Custodi 65; Gastronomia Le Coq, viale Dante 55; Cartoleria Semedimela, viale Cavour 74; AUSER via SS. Martiri; Santuario del Varallino, al termine delle celebrazioni).

L’intero ricavato della distribuzione verrà devoluto alla scuola materna dell’Asilo infantile di Galliate.