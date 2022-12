In morte di Alessandro Ferrari, già vicesindaco di Turbigo

TURBIGO. Alessandro Ferrari (1939) è stato un amico, un compagno. Una di quelle persone che quando lo incontravi dall’altra parte del marciapiedi, anche dopo un anno, attraversavi la strada e ti avvicinavi naturalmente per scambiare due parole che diventano quattro…. Capitava, perché aveva l’abitudine del passeggio lungo le vie principali del ‘suo’ paese, insieme alla moglie. E’ successo – per l’ultima volta – un paio di mesi fa, in Via Fredda. Abbiamo ricordato il tempo che fu, quando si battagliava nella politica nostrana, ma si cercava anche di conoscere la storia del nostro territorio, ben sapendo che più c’è storia, più c’è qualità. Era stato uno dei fondatori della rivista di storia locale ‘Contrade Nostre’ alla quale non aveva mai fatto mancare il suo sostegno.

Un paese è frutto del pensiero e dell’azione degli amministratori che si sono succeduti nel tempo e l’elenco di quanto è riuscito a fare il ‘Sandro’ nel ventennio passato ‘in Comune’ sono lì da vedere. Eletto Consigliere-assessore comunale nel 1980 viene riconfermato nelle successive legislature, quasi sempre come Assessore ai Servizi Sociali, Sanità, Tempo Libero. Vicesindaco nel 1989, risalgono al suo tempo l’istituzione del Centro Anziani nel parco del palazzo De Cristoforis; la fondazione del Gruppo della Protezione Civile istituita appena promulgata la legge (1990); i Servizi domiciliari agli anziani. Ricordo solo la battaglia che fece per il mantenimento dell’Ambulatorio Infermieristico con Centro Prelievi che volevano chiudere… Determinato, molto determinato nelle cose in cui credeva, al punto di riuscire a trascinare un barcone imbandierato davanti al Monteruzzo per le feste del suo gruppo del ‘Tempo Libero’.

Un turbighese, un socialista che ha continuato a rinnovare la tessera anche negli anni bui che portarono Craxi ad Hammamet, dov’è andato più volte non dimenticando mai di inviare ai vecchi ‘compagni’ una cartolina della tomba.

Speravo proprio che riuscisse a farcela, a uscire dal tunnel del Covid. Non ce l’ha fatta. Sono molto dispiaciuto e non posso fare altro che le condoglianze più sincere alla figlia Morena e alla moglie. Sabato 10 dicembre 2022, ore 15, i funerali. I turbighesi che gli hanno voluto bene ci saranno.

DIDA L’inaugurazione del Gruppo della Protezione Civile (1990) insieme al sindaco Marcoaurelio Vezzani e al ministro della Protezione Civile Zamberletti