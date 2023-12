“Un momento importante per pensare al bene dei nostri Familiari anche sul piano giuridico grazie alla presenza di esperti dell’ASST Ovest Milano”.

E’ questo l’obiettivo del nuovo incontro “Prevenire il futuro: l’Amministrazione di sostegno, indicazioni pratiche” che si inserisce all’interno del progetto ‘Cafè Alzheimer’ – iniziativa a cura delle Case Famiglia di Fondazione Mantovani, Gruppo Sodalitas e Opera Pia Castiglioni – avviato in queste settimane.

L’appuntamento è fissato per sabato 2 dicembre alle 10,30 presso la Casa Famiglia di Arconate di piazza Falcone e Borsellino.

“Come già evidenziato – spiegano gli organizzatori – il ‘Cafè Alzheimer’ intende in primo luogo far sentire meno sole le persone che si occupano di una persona affetta da demenza.

Da qui l’idea di avviare un percorso capace di declinare a trecento sessanta gradi queste differenti problematiche che fanno parte della quotidianità e che possono riguardare anche la sfera giuridica”.

E’ l’oggetto, appunto, di questa seconda ‘pillola’, per familiari coraggiosi – come indica il sottotitolo di questo cammino di condivisione e confronto – ma rivolto anche agli stakeholders e agli operatori delle Case Famiglia del territorio.

La mattinata, come anticipato, vedrà l’intervento di alcuni componenti dell’Ufficio Protezione Giuridica dell’ASST Ovest Milano.

Al termine ci sarà la possibilità di stare insieme ai ragazzi dello ‘SFA L’Aurora’ di Inveruno, una realtà fortemente radicata nella zona dell’Alto Milanese e che si occupa di giovani con disabilità per i quali il tema del ‘dopo di noi’ è certamente una priorità.