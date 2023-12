Oltre i confini del proibito, l’autobiografia dell’ex attrice hard Luana Borgia

l’attesa è finia aoi confini del proibito di Luana Borgia è finalmente arrivato, disponibile

su tutte le piattaforme di shop online e in tutte le librerie d’Italia.

La tanto chiacchierata autobiografia dell’ex attrice hard, scritta a quattro mani con Pee

Gee Daniel e la prefazione a cura del giornalista radiofonico Giuseppe Cruciani, è edita

dalla casa editrice torinese Pathos Edizioni ed è già richiestissima.

Il lancio ufficiale del libro, un memoir sulla carriera e la vita personale di Luana, dagli

esordi a oggi, si terrà tra qualche giorno con due eventi assolutamente imperdibili.

Il primo è in calendario giovedì 7 dicembre alle ore 20. Luana Borgia sarà infatti ospite in

diretta al programma radiofonico La Zanzara di Radio24 insieme a Giuseppe Cruciani e

David Parenzo per un’intervista che già ora promette del piccante.

La presentazione dal vivo del libro, invece, si terrà il 10 dicembre alle ore 18 al Free

Spirit di Bareggio, Milano, in via S. Andrea 12/14. Per l’occasione, l’autrice dialogherà

con il compagno di penna Pee Gee Daniel e l’immancabile Giuseppe Cruciani. Saranno

inoltre presenti vari personaggi del mondo dello spettacolo. A seguire, aperitivo e buffet.

Il libro Nel libro Luana affronta vari temi e racconta le sue esperienze di vita, dal

rapporto con i genitori e la sorella negli anni dell’infanzia, ai suoi primi passi nel mondo

dell’hard, i suoi primi film, i registi che ha conosciuto e gli storici personaggi, icone

incontrastate di quel mondo, con cui ha addirittura lavorato: Moana Pozzi e Rocco

Siffredi. Ma non solo. Parla anche della sua tormentata vita amorosa, aneddoti divertenti

ed esperienze da red carpet, la sua passione per gli animali, per i cani e in particolare per i

cavalli e la vita all’aria aperta, e i suoi progetti per il futuro.

Luana Borgia Nata a Seveso 56 anni fa, vive a Parma. Inizia la sua carriera artistica

come modella dopo essere stata selezionata a Miss Italia nel 1988 e a Miss Mondo nel

1989. A Roma inizia a esibirsi come sexy star in diversi locali e a girare film per adulti

con i più grandi registi del settore, vincendo importanti premi a livello nazionale e

internazionale e diventando così la “duchessa dell’hard”, una delle pornostar più famose

e richieste. Dal 2001 al 2003 è al fianco di Paolo Limiti nel programma Ci vediamo alle 2

su Rai 1. Oggi ha abbandonato definitivamente la pornografia e presenzia in diversi

eventi di moda e spettacolo. Per il futuro sogna la recitazione, a teatro e in un film di

Enrico Vanzina, e la partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Milano, 6 dicembre 2023

