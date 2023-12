Venerdì 8 dicembre, presentazione mostra “Doni per la fede”, all’eremo di Santa Caterina del Sasso

Venerdì 8 dicembre all’eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno (VA), si inaugura la mostra “Doni per la fede – preziosi arredi liturgici all’eremo”: una raccolta di arredi liturgici che fanno parte del patrimonio dell’Eremo ma che non sono normalmente esposti e che testimoniano la devozione popolare verso un luogo sacro che però nella sua storia ha vissuto un periodo in cui non era più sede religiosa, bensì civile.

La mostra, che è proposta da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, e da Fraternità Francescana di Betania, presenta rari documenti e reliquie appartenenti al periodo tra il XVIII e il XIX secolo, momento storico in cui l’Eremo passò da sede monastica a civile e in cui quindi fede e devozione – che rimangono ovviamene testimoniate e vissute nella chiesa dell’Eremo – sono state sostenute soprattutto dall’apporto e dalla presenza popolare.

La presentazione della mostra “Doni per la fede – preziosi arredi liturgici all’eremo” è prevista alle 16. A seguire, l’esibizione del gruppo corale ANA Arnica di Laveno Mombello.

La mostra “Doni per la fede – preziosi arredi liturgici all’eremo” resterà allestita fino al 7 gennaio 2024 ed è visitabile con il normale biglietto di ingresso all’Eremo di Santa Caterina, bene della Provincia di Varese.

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it