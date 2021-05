Nosate: Continuano le ricerche dell’uomo scomparso.

Stamattina siamo andati a vedere se c’erano novità. Purtrtoppo non ce ne sono. Si continua a cercare nell’area adiacente al luogo della scomparsa. Un’area vastissima che vede impegnata nella ricerca più di 300 uomini, appartenenti ai Vigili del Fuoco che tra l’altro ha allestito un Comando Mobile, la Protezione Civile di Area Metropolitana con il supporto delle sezioni locali, anche l’Ente Parco del Ticino, con i suoi volontari e l’Arma dei Carabinieri.

Il Comune di Nosate ha dato in uso come base il piazzale del Comune.

Ascoltiamo il Sindaco Roberto Cattaneo: