La ‘culma’ dell’U2 e della nuova pizzeria ‘Al Scurbat’

TURBIGO. Nella tradizione turbighese la ‘culma’ ha un significato preciso per chi ancora conosce l’idioma locale che, per la verità, sta ritornando di moda. Lo scrive Lino Braga nel suo ‘Sillabario’. La ‘culma’ rappresentava il completamento del tetto durante la costruzione di una casa, in cima al quale veniva issato il tricolore. Era ed è ancora tassativo offrire da mangiare alle maestranze in segno di riconoscenza per il traguardo raggiunto. Non è quindi un caso che stasera, 30 novembre 2022, ‘è prevista la ‘culma’ alla pizzeria ‘Al Scurbat’ di Via Patrioti e domani sarà il primo giorno di apertura, mentre oggi ha aperto i battenti il nuovo U2 in Via Milano. Sono sicuramente segni positivi per il paese.

