ANPI: Una fiaccolata contro la guerra

E’ passato un anno dal momento in cui le truppe russe hanno invaso l’Ucraina.

La guerra non ha risolto alcun problema ma ha causato centinaia di migliaia di vittime ed ha provocato rovine e conseguenze terribili per la popolazione civile.

In questo momento più che mai occorre un’azione forte a livello diplomatico che porti ad un armistizio, creando cosi le premesse per trattative mirate ad una pace giusta e duratura.

Sotto questo profilo, lo status di autonomia delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che ha fatto seguito all’accordo De Gasperi – Gruber e agli atti successivi potrebbe costituire un esempio serio di come si possono affrontare pacificamente e fattivamente le problematiche legate alla coesistenza su di un territorio di componenti linguistiche diverse.

Contro la guerra in Ucraina e contro tutte le guerre si svolgerà venerdì 24 a Varese una fiaccolata, con partenza alle 18,30 da piazza Monte Grappa. Oratore ufficiale sarà la Presidente di ANPI provinciale Ester De Tomasi.

