UNA PANCHINA ROSSA: UN SIMBOLO

TURBIGO – L’8 marzo 2023, Giornata delle Donne, alle ore 12, è stata inaugurata quella che è, a tutti gli effetti, un simbolo della difesa della dignità di ogni donna. In particolare, la panchina rossa di Via Allea Comunale 4, ricorda il sacrificio di Emanuel RRoku, un ragazzo deceduto in circostanze drammatiche il 17 settembre 2022. Cadde sul luogo dove è stata collocata la panchina rossa, proprio per difendere una donna dalla violenza cieca di un uomo.

Il sindaco Fabrizio Allevi ha ringraziato i promotori dell’iniziativa, mentre il parroco don Carlo ha invitato il pubblico a congiungere le mani in un momento di preghiera. Presenti oltre a tanti turbighesi, i ragazzi delle scuole e tutta la comunità albanese che si è stretta attorno ai genitori del ‘Caduto’ allo scopo di portare conforto alla famiglia devastata dal dolore. La stessa comunità che, alla fine della cerimonia ha inteso ringraziare l’Amministrazione Comunale per la sensibilità dimostrata nei confronti della loro dolorosa perdita.

DIDA La mamma di Emanuel posa un mazzo di mimose sulla panchina rossa