Oltre l’infertilità: incontro per le coppie alla ricerca di un figlio

MILANO – Riconoscere l’infertilità per individuare la strada più corretta che può portare a una gravidanza. Il centro di Medicina della riproduzione Next Fertility ProCrea organizza sabato 25 marzo a Milano un incontro gratuito dedicato alle coppie che sono alla ricerca di un figlio. Dalle 14, al NH Collection Milano City Life (via Bartolomeo Colleoni 14), gli esperti della clinica luganese sono a disposizione per spiegare le terapie che possono superare un problema di infertilità. «È questo un tema molto ampio e spesso difficile da approcciare. L’importante è riuscire a riconoscere il problema, affrontarlo seriamente per individuare la strada più corretta da seguire per arrivare a una gravidanza», premette Cesare Taccani, specialista in Ginecologia, Medicina della riproduzione ed Endocrinologia Ginecologica del centro Next Fertility ProCrea che interverrà all’incontro insieme con Serena Bellaminutti, ginecologa e specialista in Medicina della riproduzione.

Quando si parla di infertilità, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aiuta a restringere il campo. L’OMS infatti considera l’infertilità una patologia e la definisce come l’assenza di concepimento dopo almeno un anno di regolari rapporti sessuali mirati non protetti. Ma da cosa dipende l’infertilità? «Sono molteplici e diverse le cause che possono portare a questa situazione», risponde Taccani. «E per dipanare quella che spesso è una matassa molto intricata servono conoscenza, esami mirati e screening approfonditi. Un approccio multidisciplinare permette di guardare all’infertilità da più angoli di osservazione, riuscendo così a comprendere dove si nasconde il vero problema e quale la strada migliore per poterlo superare».

Accanto alla scienza, che negli ultimi anni ha fatto passi importanti, un ruolo fondamentale viene affidato agli stessi pazienti. «Gli aspetti psicologici non sono da sottovalutare. Per questo, all’incontro di Milano interverranno alcune coppie per raccontare la loro esperienza e il percorso fatto con noi che li ha portati a diventare da aspiranti genitori a genitori a tutti gli effetti. È questo un percorso talvolta non facile, ma davanti al quale occorre avere fiducia ed essere determinati».

L’incontro del 25 marzo apre il nuovo calendario di date del ProCreaInTour 2023 che, partendo da Milano, attraverserà tutta l’Italia: già prevista una tappa in Puglia sabato 10 giugno e una in Sardegna il 7 ottobre. «Parlare di come poter superare l’infertilità è il primo passo da fare per poter arrivare a una gravidanza», conclude Taccani.

Il programma della giornata del 25 marzo prevede dalle 14 alle 14.15 l’accoglienza degli ospiti al NH Collection Milano City Life; alle 14.15 l’incontro con gli specialisti sul tema “Come riconoscere l’infertilità e come viene trattata in Next Fertility Procrea”. Dalle 15.30 alle 16, la testimonianza delle coppie che hanno affrontato e superato i problemi di infertilità arrivando a diventare genitori. Dopo una breve pausa caffè, dalle 16.30 sarà possibile parlare con i medici in aree riservate alle singole coppie.

La partecipazione agli incontri #ProCreainTour è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione presso la segreteria della clinica chiamando il numero +41.91.924.55.55 dalla Svizzera oppure dall’Italia il +39.02.600.63.041, mail: info@procrea.ch. www.nextfertilityprocrea.ch

Next Fertility ProCrea – Con una lunga esperienza nel campo della medicina della riproduzione, Next Fertility ProCrea è il maggiore centro di fertilità della Svizzera ed è un polo di riferimento internazionale dove opera un’équipe professionale di medici, biologi e genetisti specialisti in fisiopatologia della riproduzione. Tra i primi centri svizzeri ad avere al suo interno un laboratorio di Embriologia (IVF) certificato ISO15189, offre analisi genetiche per lo studio dell’infertilità con tecniche d’avanguardia e percorsi per ottenere una gravidanza. La sede principale è a Lugano in via Clemente Maraini, 8. www.nextfertilityprocrea.ch