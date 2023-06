I fabbricati turbighesi costruiti cento anni fa

E’ storicamente accertato che il passaggio ‘contadino-operaio’ dei turbighesi è iniziato nei primi anni del Novecento, grazie soprattutto a due presenze importanti: il Cotonificio Valle Ticino e la Rossari&Varzi. Poi ci fu l’industrializzazione e arrivarono le concerie, le officine, le maglierie…tant’è che il paese fu etichettato come ‘la valle dei milioni’. Oggi non è più così.

Pubblichiamo, qui sotto, l’elenco dei fabbricati ‘nuovi’, costruiti nel periodo 1929-1932, dati provenienti dall’Archivio Storico Civico, che riportano anche i cognomi delle famiglie del tempo intestatarie delle nuove abitazioni.

1929

1 – Branca Giuseppe di Giovanni (6 locali, d’ora in poi loc.) Via Parco Rimembranze;

2 – Cagelli Giuseppe di Vincenzo (2 loc.) in Via per Castano;

3 – Canna Pietro di Guglielmo (6 loc.) in Via Impianto (probabilmente l’idroelettrico n.d.r.);

4 – Colombo Antonio fu Eugenio, un salone in Via Lonate;

5 – Colombo Ernesto fu Giovanni (4 loc.) in Via Cotonificio;

6 – Cormanni Carlo fu Antonio (2 loc.) in Via Impianto;

7 – Dovana Giuseppe fu Giovanni (8 loc.) in Via Leonardo da Vinci;

8 – Gualdoni Giovanni fu Gaetano (2 loc.) in Via Impianto;

9 – Romorini Mario fu Pietro (6 loc. e laboratorio) in Via Frati;

10 -Tomboni Ambrogio di Giuseppe (2 loc.) in Via Novara;

11 – Garavaglia Luigi fu Francesco (4 loc.) in Via Bagotta.

1930

1- Raimondi Oreste fu Severo (8 loc.) in Via Robecchetto;

2 – Langé Pietro (5 loc.) in Via Privata, 8;

3 – Scavizzi Giuseppe fu Carlo (4 loc.) in Via Novara-Allea;

4 – Caccia Cleto fu Ezechiele, salone officina, in Via Nosate;

5 – Tomboni Ercole (2 loc.) in Via Cuggiono;

6 – Brusatori Giovanni (4 loc.) in Via Impianto;

7 – Gallea Angelo, salone tessitura e abitazione, Via Nosate;

8 – Colombo Romeo fu Eugenio, ampliamento conceria in Via Nosate;

9 – Bonza Adele, portico in Via Gallarate;

10 – Soldavini Alessandro (4 loc.) in Via per Robecchetto;

11 – Garegnani Cesare (4 loc.) in Via Corte Nobile;

12 – Noè Gregorio (4 loc.) in Via Gallarate;

13 – Bolognesi Nicola & Bonali (6 loc.) in Via Lonate (cascina Trieste);

14 – Bolognesi Enrico (6 loc.) in Via Diaz;

15 – Cedrati Giovanni fu Abramo (8 loc.) in Via Novara;

16 – Bonza sorelle fu Giuseppe (4 loc.) in Via al Palazzo;

17 – Barozza Rodolfo di Pietro (6 loc.) in Via Allea Comunale.

1931

1 – Carimati Giovanni fu Edoardo (2 loc.) Via Regina Elena;

2 – Garavaglia Luigi fu Giuseppe (6 loc.) Via Allea Comunale;

3 – De Micheli Francesco (4 loc.) in Via del Grano;

4 – Braga Angelo-Cavaiani Giovannina (4 loc.) Via S. Uberto;

5 – Cormanni Romeo fu Antonio (8 loc.) Via Novara;

6 – Pironi Giuseppe fu Domenico (2 loc.), adattamento Via Impianto;

7 – Monticelli Celestino (4 loc.) in Via Castano Primo;

8 – Brusa Battista fu Ercole (4 loc.) Via per Cuggiono;

9 – Mazzoni Angelo di Giuseppe (4 loc.) in Via S. Uberto;

10 – Pastori Antonio di Giovanni (4 loc.) in Via Fredda;

11 – Garavaglia Giuseppe (2 loc.) in Via Novara;

12 – Bonza Carlo di Giovanni (4 loc.) in Via Podgora.

1932

1 – Cotonificio Valle Ticino, muretto cinta, nella via omonima;

2 – Picco Ernesto fu Giuseppe (4 loc.) in Via Nosate;

3 – Torno Domenico (4 loc.) in Via S. Uberto;

4 – Cassé Pietro di Giuseppe (4 loc.) in Via Nosate;

5 – Zanoni Enrico, sistemazione portici, in Via dei Frati;

6 – Bazzi Luigi fu Raffaello (4 loc.) in Via Fredda;

7 – Croci & Magni (4 loc.) in Via Lonate;

8 – Cavaiani Antonio fu Ferdinando (6 loc.) in Via Novara;

9 – Montani & Garavaglia (4 loc.) in Via S. Uberto;

10 – Fascio di Turbigo, salone uso circolo, Via Gallarate;

11 – Bianchini Giuseppe (4 loc.) in Via Cuggiono;

12 – Picco Ernesto, stalla-cascina, Via Nosate;

13 – Conceria Barozza, prolungamento conceria, Via S. Uberto;

14 – Fratelli Cedrati, adattamento cascina omonima;

15 – Cerutti Antonio, salone laboratorio, Via dei Frati;

16 – Bianchini Antonio fu Carlo, salone laboratorio, Via Cuggiono;

17 – Cagelli Ernesto di Enrico (4 loc.) in Via Gallarate;

18 – Colombo Romeo fu Eugenio, cinta e terrazza, Via Nosate;

19 – Montani Enrico (2 loc.) in Via Garibaldi;

20 – Bianchini Enrico (4 loc.) in Via S. Uberto.

DIDA La casa costruita da Mario Romorini fu Pietro nel 1929, progettata da Carlo Bonomi, in Via dei Frati