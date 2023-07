Visita guidata al museo ‘G. Sutermeister di Legnano dove ‘riposa’ la spada di Turbigo

Ormai è entrata nella storia dell’archeologia dell’Altomilanese con l’etichetta di ‘Spada di Turbigo’ in quanto è tradizione che il reperto archeologico prenda il nome del territorio comunale in cui è stato rinvenuto.

Sabato scorso (8 luglio 2023) un gruppo minuto di turbighesi, in prevalenza signore che seguono da vicino le iniziative della Biblioteca, ha partecipato alla visita guidata dall’archeologa Volontè al museo archeologico Guido Sutermeister di Legnano dov’è esposta la spada celtica risalente all’età del Bronzo (fine XIV secolo a.C.). rinvenuta nel maggio del 2017 da Antonio Rialti lungo la sponda sinistra del fiume Ticino (località Tre Salti).

Nel museo la ‘nostra’ spada è posta accanto all’ascia del Bronzo Finale rinvenuta anch’essa nel greto del fiume Ticino a Turbigo (1989), nella stessa zona dove è stata rinvenuta la spada e documentata sul notiziario della Soprintendenza.

