Cuggiono: entrata in funzione presso il Centro Prelievi dell’Ospedale di Cuggiono un’ulteriore sede vaccinale anticovid

Oggi il Dott. Domenico Arensi con la Dott.ssa Bruna Buggini hanno inaugurato la sede vaccinale anticovid.

Come diceva il comunicato di Asst Ovest Milanese “in questa fase dedicata alla vaccinazione anticovid-19 per gli over80 e alle categorie dei professionisti della salute, a supporto dei due Hub di Legnano e Magenta si aggiunge anche il nuovo Centro vaccinale presso l’ Ospedale di Cuggiono”

Il Dott Arensi aggiunge: “nelle tre postazioni dedicate, presso il laboratorio analisi opererà personale infermieristi e in alcuni casi medico, abbiamo preventivato 162 vaccinazioni giornaliere.” Un’ulteriore sforzo verso il debellamento della Pandemia

Il piano nazionale di vaccinazione per il COVID-19 è partito il 27 dicembre 2020 e si articolerà in più fasi.

E’ iniziato proteggendo gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e gli anziani over 80. Proseguira in seguito per il resto della popolazione. Piano Vaccinale anti-Covid. 170.000 dosi al giorno e chiusura entro giugno Ora una postazione in più è a Cuggiono diretta dal Dott. Domenico Arensi Foto di Copertina: la Dott.ssa Bruna Buggini, Angelo Gazzaniga di Fondazione Ospedali, Romina Sagone Caposalae il Dott. Domenico Arensi